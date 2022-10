Reinald en zijn gezin overleven een week op 160 euro: “Rekenen en tellen zorgt voor constante druk”

Een verfrissend pintje na een potje minivoetbal, een extra doos koekjes in de winkelkar of even met de vriendjes chatten zit er deze week niet in voor de familie Bruneel. Net als negen andere Ingelmunsterse gezinnen, koppels en alleenstaanden wilden ze zelf eens beseffen wat het betekent om elke euro te moeten omdraaien. “In het dagelijks leven ben ik leerkracht in twee scholen en ik vermoed dat sommige leerlingen ook in armoede moeten leven”, zegt Reinald .”Als ik dan vraag om een extra map of veiligheidsschoenen mee te brengen, sta ik er niet altijd bij stil dat dit voor hen niet haalbaar is of dat ze dan iets anders moeten laten. Ook Eva ziet in haar job als psychiatrisch verpleegkundige veel armoede. Net daarom vonden we het zelf belangrijk eens te ervaren wat dit nu écht betekent. Ook voor onze kinderen kan het een belangrijke levensles zijn.”

Elke euro omdraaien

Welzijnszorg, Avansa en de gemeente boden hen de kans die uitdaging aan te gaan. De crisis is dan ook in Ingelmunster voelbaar, met een kwart meer mensen die naar het Sociaal Huis stappen. “Per volwassene kregen we een weekbudget van 60 euro, voor kinderen is dat 20 euro”, legt Eva uit. “Dat betekent constant rekenen en tellen. Dat heb ik nog het meeste onderschat. Dat je bij elke uitgave elke euro drie keer moet omdraaien. Je voelt een constante druk. We staken al ons geld in één enveloppe en in de supermarkt keken ze toch even raar op toen ik aan de kassa die boven haalde en centjes ging tellen. Deze ervaring leert ons vooral om creatief uit de hoek te komen. Zo maakten we maandag macaroni. Met de restjes hebben we dan dinsdag witloof in witte saus gemaakt. Je beseft trouwens pas wat voor luxe je hebt als je op de ontbijttafel vier verschillende soorten beleg hebt staan. Na overleg hebben we deze week besloten enkel hagelslag boven te halen.”

Quote Wij besloten 13 euro budget te wijden aan het maken van pannenkoe­ken en chocomelk, zodat ons kind toch zijn klasgenoot­jes iets kon geven, maar dat had dan meteen een impact op het budget. Eva Debruyne

Verjaardagsfeestje

Het gezin krijgt elke avond ook een mail met daarin een scenario waar ze rekening mee moeten houden. “Zo kregen we het vraagstuk dat één van je kinderen jarig is en op school wil trakteren. Wat doe je? Helemaal niets of toch een inspanning? Wij besloten 13 euro budget te besteden aan het maken van pannenkoeken en chocomelk, zodat ons kind toch zijn klasgenootjes iets kon geven, maar dat had dan meteen een impact op het budget. Het zijn afwegingen die iemand in armoede dagelijks moet maken”, aldus Eva.

“Het heeft ook een impact op je bezigheden”, zegt Reinald. “Ik was zondag jarig, maar kon na het minivoetbal niet trakteren op café. Ik wou deze week ook het gras afrijden, maar had geen olie meer. Dat moest ik dus ook uitstellen. Dat is tijdelijk overkomelijk, maar als je permanent zo moet leven, is dat een ander verhaal.

Gezinsmomenten

De kinderen vonden het ook een leerrijke ervaring. “Al was uit de snoepkast blijven toch het moeilijkst”, zegt Elvira. Net als niet met de smartphone bezig kunnen zijn.” Boudewijn zocht dan weer andere bezigheden. “Zo ruilde ik mijn computerspel Minecraft in voor in het echt met Lego te spelen”, zegt hij. De inleefweek hield immers ook in dat er weinig televisie- en internetgebruik mocht zijn. “Dagelijks mocht het een half uurtje, maar we hebben dat vaak opgespaard om in het weekend allemaal samen naar een film te kunnen kijken”, zegt Reinald. “Op die manier zijn er wel extra gezinsmomenten ontstaan en het bracht ook meer rust. Of we het zo opnieuw zouden doen? Eigenlijk wel, maar dan voor een maand om het besef nog meer te laten doordringen.”

