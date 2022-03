Kruispunt West- en Doelstraat tijdelijk afgesloten voor afbraak werfsteiger

Ruiselede/Tielt Oekraïense Lena en Galina zetten grote inzamelac­tie op poten vanuit Tielt en Ruiselede: “Mijn gedachten zijn voortdu­rend bij mijn familie”

De hulp en steun voor Oekraïne blijft groeien. Bevriende koppels met Oekraïnse roots uit Ruiselede en Tielt zijn een grote gezamenlijke steunactie op poten aan het zetten in de regio. Zowel in Roeselare als in Ruiselede zijn hulpmiddelen welkom. “Alle beetjes helpen", zegt Lena Havrylyuk (50). Ze woont al twintig jaar in Ruiselede en maakt zich grote zorgen over haar familie in Oekraïne.

3 maart