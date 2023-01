Ingelmunster bundelt alle kinderopvangplaatsen op nieuw digitaal platform

Meulebeke Alexander moet dwangsom betalen per dag dat hij onbewoon­baar huis niet sloopt: “Maar dat kan ik niet doen zolang mijn nieuwe woning er niet staat”

De woning van Alexander Ghekiere (40) langs de Paanderstraat is in zo’n slechte staat dat ze van de Wooninspectie afgebroken of hersteld moet worden. Zelf woont hij in een stacaravan op hetzelfde terrein, die gebruik maakt van de nutsvoorzieningen van het bouwvallige huis. Onderneemt hij geen actie, dan komt er per dag een dwangsom van 100 euro bij. De boete loopt ondertussen tot ruim 9.000 euro op.

6:00