Blauwe zone in Bruggestraat breidt uit

Hoe geraak ik in Izegem en waar kan ik de renners zien? Ontdek hier onze vijf praktische tips voor het BK wielrennen

Izegem ontvangt op zondag 25 juni met het BK wielrennen het grootste evenement in zijn geschiedenis. Wij tellen in deze reeks af naar het tricolore feest. Vandaag: een praktische gids voor wie naar Izegem afzakt. Over waar en wanneer de renners starten tot hoe het parcours eruitziet en welke randanimatie er is.