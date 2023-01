Bouw nieuwe Ingelmunsterse gym- en trampolinehal start dit najaar

Roeselare/Izegem Terwijl steeds meer fotografie­za­ken verdwijnen, wagen Bart en Kevin toch de sprong: “Van fotoshoots over reportages tot zelfs workshops,... alles kan”

De een is chauffeur voor pastaproducent Soubry, de ander werkt voor een sanitair bedrijf, maar in hun passie voor fotografie hebben ze elkaar gevonden. Zaterdag openen Rumbekenaar Bart de Clercq (43) en Kachtemnaar Kevin Devos (42) in Roeselare Studio Zuid. “Tegenwoordig is iedereen fotograaf, maar met kwaliteit maak je nog steeds het verschil.”

20 januari