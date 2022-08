Bodemsaneringswerken op locatie nieuw Cultuurhuis

Roeselare/Ieper Gilles verdedigt Belgische eer op WK sigaar roken in Kroatië: “Totaal onvoorbe­reid vi­ce-Bel­gisch kampioen geworden, maar ik wil wel zo hoog mogelijk eindigen”

Gilles Tanghe (26) is de allereerste Belg ooit die officieel geselecteerd is voor het WK sigaar roken in het Kroatische Split. De Ieperling noemt zichzelf een rookie in de discipline maar kroonde zich vorige maand wel tot vice-Belgisch kampioen. Aangezien z’n voorganger afhaakte voor het wereldkampioenschap, krijgt Gilles de kans om begin september onze nationale driekleur te verdedigen door zo lang mogelijk aan zijn sigaar te lurken.

5 augustus