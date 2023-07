BMW-rijder drift op rotonde, botst en vlucht weg: “Zowat elke dag draait hij hier rondjes... Ronduit gevaarlijk”

De politie is op zoek naar een automobilist die zaterdagavond slipte terwijl hij op de rotonde aan ’t Mennefrietje in Ingelmunster met zijn BMW aan het driften was. De man doet dat wel meer maar dit keer liep het mis. Tegenslag voor hem: er zijn beelden van zijn stunt.

Wie in de buurt van de rotonde aan ’t Mennefrietje in Ingelmunste woont, kijkt er al lang niet meer van op. “Haast elke dag komt hij langs”, klinkt het bij verschillende mensen. “Een kerel in een BMW, elke keer draait hij hier enkele rondjes, telkens met gierende banden. Daarna stuift hij weer weg. Het is ronduit gevaarlijk wat hij doet, hier komen immers ook fietsers voorbij.”

Knaapje op crossfiets

Zaterdagavond rond 22 uur was het weer zover. “Ik hoorde gierende banden”, zegt een bewoonster, “gevolgd door een klap. Ik dacht eerst dat hij tegen een omheining van een woning was gereden, maar dat bleek niet correct. Iemand anders zag de auto tegen een dubbel verkeersbord botsen, even stilstaan en dan weer wegrijden, over de verhoogde berm in het midden van de weg, de Bruggestraat in, richting het centrum.” Op de plaats van het ongeval bleven enkele brokstukken van de BMW achter. Die werden vliegensvlug meegenomen door een knaapje op een crossfiets.

Volledig scherm De BMW-rijder was aan het driften op de rotonde vlakbij 't Mennefrietje in Ingelmunster, toen hij de controle over het stuur verloor en tegen een dubbel verkeersbord botste. Dat raakte beschadigd maar bleef wel rechtop staan. © Hans Verbeke

Ook in Wielsbeke

De driftende BMW-rijder veroorzaakte dus niet alleen een ongeval, hij pleegde ook vluchtmisdrijf. Alleen: zijn actie werd gefilmd en de politie beschikt inmiddels over de beelden. “Ik heb nog geen weet van dit concreet geval, maar driften is iets waar we al langer mee geconfronteerd worden in onze zone”, zegt hoofdcommissaris Ruben Depaepe van de politiezone Midow. “Ook in Wielsbeke kwam het al voor. Wat zaterdagavond in Ingelmunster gebeurde, wordt uiteraard onderzocht. We zullen de bestuurder in kwestie proberen te identificeren en nagaan welke strafbare feiten hij pleegde. Als er mensen zijn die weten om wie het gaat of de nummerplaat van zijn wagen kennen, kunnen die dat melden via onze website.”

