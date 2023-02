Blaasorkest Alpenroos brengt dubbelconcert met eerbetoon aan overleden stichter Antoon

Na de ‘insuline­moor­den’ sterft opnieuw bewoonster (88) van Oostroze­beeks rusthuis in verdachte omstandig­he­den

In woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke, waar eerder al drie bejaarden vermoord werden met een overdosis insuline, is opnieuw een 88-jarige vrouw in verdachte omstandigheden overleden. Al blijft de vraag voorlopig op welke manier. Want het slachtoffer, dat terminaal ziek was en op dezelfde verdieping woonde als de andere slachtoffers, stierf al zeker niet door insuline.