Bijzonder! Willem is geboren op dezelfde dag als papa Arno en opa Steven: “Mooiste verjaardagscadeau ooit”

Dat Willem afgelopen weekend het levenslicht zou zien, was wel het laatste wat Arno en zijn vrouw Hilke Gantois (28) verwacht hadden. “De geboorte was uitgerekend voor 11 september”, vertelt Arno. “Ik ben zaterdag nog de hele dag gaan werken, maar toen Hilke en ik ’s avonds voor de televisie zaten, voelde ze zich niet zo goed. We namen contact op met de dokter en werden naar het ziekenhuis verwezen.”

Voor ze richting de Izegemse Sint-Jozefskliniek vertrokken, stopte Arno voor de zekerheid de bevallingstas in de auto. “Maar we gingen er nog altijd niet vanuit dat ons zoontje al zou geboren worden. In het ziekenhuis beslisten ze daar echter anders over. Onze dochter Frauke werd 5,5 jaar geleden via keizersnede op de wereld gezet en de artsen oordeelden dat ze niet langer zouden wachten op Willem.”

De jongen slaakte zijn eerste kreetjes op zondag 28 augustus rond 3 uur. Een flinke spruit van 3,260 kilo en 48,5 centimeter. “Doordat hij twee weken te vroeg geboren is, valt zijn geboortedatum niet alleen samen met die van mij, maar ook van mijn vader en zijn opa. Ongelooflijk toch”, gaat Arno verder.

Verjaardagscadeau

Zowel Arno als Steven kregen dan ook een van de mooiste verjaardagscadeaus ooit. “Ik heb ’s nachts onmiddellijk een berichtje gestuurd naar mijn vader om hem het heuglijke nieuws te melden met een foto van zijn pasgeboren kleinzoon. Hij lag te slapen, maar ’s morgens had ik hem aan de lijn en ik hoorde dat hij ontroerd was. Hij is gisteren, na enkele verplichtingen voor zijn eigen verjaardag, natuurlijk meteen op bezoek gekomen.”

Quote Volgend jaar gaan we inderdaad een feestje voor ons drietjes bouwen. Er zal trouwens nog een extra feestneus present zijn, want ook mijn schoon­broer verjaart op 28 augustus Arno Desmet

Ook schoonbroer

En hoe toevallig het is dat Willem op dezelfde dag geboren is als zijn papa en opa, 24 jaar geleden was dat wel anders. “De tijden waren toen nog net iets anders en er is dan wel een beetje voor gedaan dat mijn pa en ik onze verjaardag zouden delen. Ik heb dat altijd normaal gevonden. Als kind werden onze verjaardagen altijd samen gevierd, met dezelfde mensen. Zolang er maar cadeautjes waren”, lacht Arno. “Toen ik wat ouder was, vierde ik vaak samen met mijn vrienden op 27 augustus. Met een barbecue en enkele pintjes bij ons thuis. Na middernacht kwam mijn pa er dan ook bij.”

Die lijn willen ze nu doortrekken. “Volgend jaar gaan we inderdaad een feestje voor ons drietjes bouwen. Er zal trouwens nog een extra feestneus present zijn, want ook mijn schoonbroer verjaart op 28 augustus. We zijn zelfs van hetzelfde jaar.”

LEES OOK:

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.