Bibliodroom moet leesniveau leerlingen Prizma Basisschool Onze-Lieve-Vrouw opkrikken

Ingelmunster/Roeselare Werknemer Kringwin­kel terecht voor ongewenste intimitei­ten op werkvloer: “Gewoon wat aangebran­de mopjes.”

Een 52-jarige man die een tijdje in de Kringwinkel Midden-West-Vlaanderen in Ingelmunster actief was, wordt door een vrouwelijke collega beschuldigd van ongewenste intimiteiten op de werkvloer. De openbare aanklager in Kortrijk vorderde een celstraf van 8 maanden, het slachtoffer vroeg 14.000 euro schadevergoeding. “Straf, voor wat aangebrande mopjes”, vond advocaat Michiel Van Eeckhoutte.

8 februari