Davy en Boba nemen met tattooshop Deadly Delicious intrek in voormalig pand van Penta Reizen

Tattooshop Deadly Delicious zit sinds kort op een nieuwe stek in de Nieuwstraat, waar vroeger reisbureau Penta Reizen gevestigd was. De zaak verhuisde vanuit de Prinsessestraat. Zaakvoerder Davy Sabbe (48) staat er niet langer alleen voor, maar krijgt drie dagen per week ook ondersteuning van zoon Boba (20). “Voor hem ben ik naar het centrum getrokken, omdat hij op termijn mijn levenswerk mag verder zetten”, aldus Davy.