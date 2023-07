Ontdek bijvriende­lij­ke plekjes in Ingelmun­ster

Wie benieuwd is naar welke bijen zich thuis voelen in Ingelmunster of gewoon meer te weten wil komen over deze nuttige insecten, kan mee op bijensafari. Op zondag 6 augustus kan je vanaf 13.45 uur mee wandelen langs verschillende bijvriendelijke plekken.