Patricia (55) overlijdt bij tragisch ongeval met elektri­sche fiets in Ardennen: “We zouden zó graag weten wat mama nog gezegd heeft”

“Tal van vragen blijven open, maar we beseffen ook dat de antwoorden mama niet terugbrengen”, zeggen de drie kinderen van Patricia Vansteenkiste uit het West-Vlaamse Emelgem. Tijdens een onschuldig fietstochtje in de Ardennen maakte de 55-jarige vrouw een fatale botsing tegen een boom. “We wéten dat ze niet onvoorzichtig is geweest. Fietsen kon ze als de beste en was haar leven.” Haar man en de kinderen eren Patricia met een mooi portret. “Maar het is zo jammer dat haar wens onvervuld blijft.”