Bekende horecazaak Rouge & Blanc te koop, restaurant verhuist naar B&B in Izegem

IngelmunsterYves Vandenabeele en Virginie Delefortrie hebben grote plannen met hun horecazaken. Hun bekende restaurant Rouge & Blanc in Ingelmunster sluit in augustus na twaalf jaar de deuren. Het pand zelf staat ondertussen te koop. In hun B&B Herenhuis in Izegem openen ze in oktober een nieuw restaurant en vinden ook een reeks andere verbouwingen plaats.

Yves en Virginie hebben al heel wat horecawatertjes doorzwommen. Twaalf jaar geleden openden ze langs de Bruggestraat in Ingelmunster hun bekende restaurant Rouge & Blanc. In 2015 kwam daar in de Roeselaarsestraat in Izegem ook hun B&B Herenhuis bij. Nu voeren ze enkele belangrijke aanpassingen door. “Het Herenhuis is sinds september vorig jaar voor enkele ingrijpende verbouwingen dicht”, vertelt Virginie. “Er komt een nieuw buitenterras, we vernieuwen de privé-wellness, frissen de kamers op en er komt onder andere airco bij, maar de grootste wijziging is toch dat we er een ruimere keuken en nieuw restaurant zullen opbouwen op de plaats waar nu de lounge, terras en een kleinere keuken staan.”

Centralisatie

Het huidige restaurant in de B&B wordt een living voor de gasten. “Vroeger kon je er enkel ontbijt verkrijgen, vanaf oktober is het de bedoeling dat je in het nieuwe restaurant ook kan lunchen en dineren. Niet enkel gasten van de B&B, maar iedereen is er welkom. Dat is een extra troef omdat we alles centraliseren. Vroeger moesten we vaak met onze maaltijden van Ingelmunster naar Izegem rijden om gasten te bedienen en die rit moeten we ons voortaan besparen.”

Quote De kans bestaat dat een nieuwe koper hier een nieuwe horecazaak kan opstarten. Dat zou fijn zijn, maar is uiteraard geen verplich­ting Yves Vandenabeele en Virginie Delefortrie

De plannen voor de verhuis van het restaurant waren er al langer, maar raakten in een stroomversnelling toen projectontwikkelaar Maxhome bij het koppel kwam aankloppen. “Om een nieuwe verkaveling in Ingelmunster te bouwen, kocht hij al de grond van de buren op en ze kwamen polsen of ook wij aan dit project wilden meewerken. Ondertussen is de deal rond en is ongeveer 1500 m² verkocht, van de garage tot de achterkant van onze speeltuin. Op die manier kunnen ze er een twintigtal huizen met wat groen en speelvoorziening realiseren.”

Volledig scherm Severine Coussens, Virginie Delefortrie en Yves Vandenabeele aan hun restaurant Rouge & Blanc. Dat staat te koop, maar het trio opent een nieuw restaurant in B&B Herenhuis in Izegem. © vdi

Nieuwe horecazaak?

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat ook het voorste deel, met Rouge & Blanc, in het project zou worden opgenomen en tegen de vlakte ging. “Maar nu is beslist om de percelen op te splitsen en Rouge & Blanc apart te verkopen”, vertellen Yves en Virginie. “De ontwikkelaar ziet meer potentieel in het behoud van het gebouw waar het restaurant en bijhorende appartement in zitten omdat het nog goed onderhouden is. Dat staat nu apart te koop. De kans bestaat dus dat een nieuwe koper hier een nieuwe horecazaak kan opstarten. Dat zou fijn zijn, maar is uiteraard geen verplichting. Het biedt veel potentieel om er een commerciële invulling aan te geven.”

Na twaalf jaar zal het voor Yves en Virginie raar doen om straks met Rouge é Blanc te stoppen. “Het is je kindje dat je afgeeft en dat doet altijd een beetje pijn”, klinkt het. “Toch is het geen definitief afscheid. Het restaurant dat we in Het Herenhuis beginnen geven we de ondertitel ‘powered by Rouge é Blanc’ en ik blijf er achter het fornuis staan”, zegt Virginie. “Ook onze mede zaakvoerster Severine Coussens maakt mee de oversteek om in Izegem alles mee in goede banen te leiden.

Nog opent tot in de zomer

“Voor de duidelijkheid: Rouge & Blanc in Ingelmunster blijft nog open tot 15 augustus. In september verhuizen we en op 10 oktober heropenen we het Herenhuis in Izegem. Een belangrijke datum voor ons. In het verleden leerden we elkaar in de loop der jaren op die dag kennen, trouwden we en is Rouge & Blanc geopend. Daarom vinden we 10 oktober een meer dan geschikt moment voor een nieuw hoofdstuk in ons leven.”

Wie interesse heeft in het huidige pand van Rouge & Blanc langs de Bruggestraat in Ingelmunster, kan terecht bij Immo Dekeyser. De zaak staat te koop voor 500.000 euro. Het bijhorende appartement voor 280.000 euro.