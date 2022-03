Bekaert wil als eerste in West-Vlaanderen nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen inrichten: “Vlaanderen hakt de knoop door”

IngelmunsterStaaldraadproducent Bekaert wil zijn leegstaande vestiging in Ingelmunster, als eerste in West-Vlaanderen, inzetten om er een nooddorp voor Oekraïense vluchtelingen onder te brengen. Het gemeentebestuur is dat idee genegen, als het daarvoor regionale steun krijgt. “Een nooddorp in de gemeente heeft heel wat impact", zegt burgemeester Kurt Windels.

Om de verwachte instroom aan vluchtelingen uit Oekraïne aan te kunnen, plant Vlaanderen vijftien tot twintig nooddorpen met daar in telkens plaats voor ongeveer 250 wooneenheden. Die nooddorpen komen er volgens minister Bart Somers wel enkel als ze echt nodig zijn. Tegen de paasvakantie wil de regering 18.000 vluchtelingen opvangen. Als blijkt dat er niet voldoende plaats is in (leegstaande) kloosters, woonzorgcentra, vakantiecentra en sociale woningen komen er mogelijk nooddorpen.

Onderwijs en werkgelegenheid

Ingelmunster wacht alvast niet tot die knoop is doorgehakt en wil voorbereid zijn. Het kijkt daarvoor naar het 8,1 hectare groot terrein van staaldraadproducent Bekaert. Eind 2020 kondigde die aan na 55 jaar zijn vestiging in de gemeente te sluiten. Sindsdien staat de fabriek leeg. “Dit gebeurt op voorzet van de firma zelf, die liet weten dat ze hun leegstaand bedrijf in de Meulebekestraat hiervoor willen inzetten”, vertelt burgemeester Kurt Windels (De Brug).

Volledig scherm Een luchtfoto van de site van Bekaert Engineering in Ingelmunster. © rv

“Als gemeente zijn we dit idee genegen op voorwaarde dat er regionale ondersteuning komt. Onze sociale dienst en de dienst burgerzaken kunnen een dergelijke hoeveelheid vluchtelingen niet aan, vandaar onze oproep naar de regio Midwest voor ondersteuning, onder andere op administratief, logistiek en psychosociaal vlak. Op het laatste burgemeestersoverleg is de bereidwilligheid van de collega’s hiertoe bevestigd. Daarnaast moeten we ons ook goed voorbereiden rond onderwijs en werkgelegenheid voor die mensen. Een nooddorp in de gemeente heeft dus heel wat impact.”

Plaatsbezoek

Vlaanderen denkt aan één nooddorp per referentieregio. Voor de regio Midwest komt Ingelmunster dus in het vizier. “De andere vijftien gemeentes uit het Midwestoverleg geven aan dat zij niet meteen een gelijkaardige locatie met vrije ruimte hebben om zo’n nooddorp te voorzien”, aldus Kurt Windels. “Deze week staat een plaatsbezoek aan de site gepland. Of het nooddorp er effectief komt hangt uiteraard in de eerste plaats af van de oorlogssituatie, maar ook van de keuzes van de Vlaamse regering. Wordt dus vervolgd”, aldus de burgemeester.

Volledig scherm Een archiefbeeld van Bekaert Ingelmunster. © Henk Deleu

Als gemeente zélf opvang aanbieden, is volgens de burgemeester niet mogelijk. “Ingelmunster heeft al een vrij ruim Lokaal Opvang Initiatief (LOI) dat quasi continu volzet is. Het biedt huisvestiging aan vluchtelingen van overal ter wereld. Onlangs hadden we hiervoor nog een aanzienlijke toevloed van mensen die Syrië ontvlucht waren. Jammer genoeg hebben we momenteel geen leegstaande panden die aan de nodige vereisten voldoen. Ook binnen de crisisopvang zijn geen plaatsen vrij.”

Tien Oekraïense vluchtelingen vinden nu al onderdak in Ingelmunster



Vooruit-raadslid Enigo Vandendriessche vroeg op de gemeenteraad wat Ingelmunster nog doet voor de opvang van vluchtelingen. “Op de gemeentelijke website kunnen gezinnen zich registreren als ze thuis mensen willen opvangen”, zegt hij. “We lezen er ook dat nog niet alle richtlijnen duidelijk zijn. Daarom informeer ik naar de stand van zaken. Mensen die willen en kunnen helpen moeten hierin begeleid worden.” Burgemeester Windels: “Op heden zijn er een vijftiental gezinnen die een plek vrij hebben. Recent ontvingen we hierover een omzendbrief met enige screeningsrichtlijnen, maar helemaal duidelijk is het nog niet. Een samenwerking met de Woondienst en de politie dringt zich op. Vandaar dat we tot nu toch enigszins terughoudend zijn met het doorgegeven van privé-opvanginitiatieven. We wachten hiervoor een duidelijk kader af.”



“Momenteel zijn er al tien Oekraïners in Ingelmunster aangekomen. Uit respect voor hun privacy kan ik weinig details geven over hun identiteit of plaats van onderkomen. Ik kan wel zeggen dat die tien mensen allemaal een band hebben met iemand die hier al woont. Tot nu toe is de geboden hulp administratief en logistiek. Een Oekraïense dame die al een tijdje in Ingelmunster woont en vlot Nederlands spreekt fungeert indien nodig als tolk. Financiële tussenkomsten onder de vorm van bijvoorbeeld leefloon waren er nog niet.”