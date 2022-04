Bejaarde vrouw (87) ligt al enkele dagen dood in woning

Lendelede Zware nachtelij­ke brand blijkt aangesto­ken, parket stelt onderzoeks­rech­ter aan

Er is kwaad opzet gemoeid met de brand die maandagnacht langs de Winkelsestraat in Lendelede een woning in de as legde. Het vuur werd aangestoken. Er vielen geen slachtoffers zijn gevallen, zo bleek nadat dinsdagavond opnieuw en nog grondiger met een speurhond werd gezocht in het puin.

6 april