Begijn Le Bleu vertelt over vogelspotten

Die avond kan je om 19.30 uur in de Cultuurfabriek in de Kortrijkstraat 4 terecht. Begijn is bekend van de podcast Fwiet Fwiet en is een gekend vogelspotter. Daarover komt hij vertellen in de voorstelling ‘Kijk’. Hij heeft het over de levenswijze van veel vogels en zal je meenemen tijdens de vogeltrek waar een stroom van miljoenen vogels ons land passeert. De toegangsprijs bedraagt 5 euro. Kaarten zijn te verkrijgen in de bib, aan de deur of bij iemand van de raad.