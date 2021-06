Bedrijfsleiding pluimveebedrijf Zulte aangehouden voor arbeidsuitbuiting

Roeselare Roeselaar­se Batjes op gang getrapt met ‘de kruik van Rodenbach’

25 juni De Roeselaarse Batjes werden vrijdagavond niet afgetrapt met het traditionele vat van Rodenbach. Dat is door de coronamaatregelen nog geen optie. Maar het feest van de commerce kreeg ondanks de pandemie en het regenweer wel degelijk een passende start, inclusief het Roeselaarse stadswater. Nadat de Roeselaarse reuzen omstreeks 20 uur hun intrede maakten op de Grote Markt die tijdelijk omgeturnd is tot één groot terras, hefte burgemeester Kris Declercq (CD&V) het Rodenbachglas voor een toost samen met de aanwezigen. “De Batjes, dat is Roeselare in ’t herte. We willen tonen dat we weer klaar zijn voor de commerce en de leute”, aldus de burgervader. Ook de vzw Shopping & Centrum Roeselare heeft er zin in. “Laat er ons een lap op geven en van de Batjes het monument maken die ze altijd al geweest zijn”, zegt voorzitter Filip Van Heghe. Als ludieke afsluiter van de alternatieve opening gaf het kleurrijke duo Raf & Ginette muzikaal het beste van zichzelf.