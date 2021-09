Barmhartige José (74) beroofd op terugweg van rampgebied in Pepinster: “Laatste keer dat ik voor anderen in de bres ben gesprongen”

Ingelmunster/WaregemDan toon je eens je goede hart door in Pepinster slachtoffers van de watersnood te helpen, word je in Waregem op de terugweg van je geld en gsm beroofd. Het overkwam José Delaere (74) uit Ingelmunster. De drie daders uit het Brusselse Sint-Joost-ten-Node werden na een klopjacht gevat en kwamen zich woensdag voor de rechtbank in Kortrijk verantwoorden.

Aangegrepen door de miserie van de bewoners in het Waalse Pepinster, die tot over hun oren in het water stonden, vulde José eind juli zijn mobilhome met kledij, schoenen en droge voeding en reed naar het zuiden van het land. In de ondergelopen straten was hij met zijn mobilhome al eens in panne gevallen, maar op de terugweg op zondagnamiddag stond hem nog meer onheil te wachten. “Ik nam de afrit van de E17 in Waregem om even te stoppen op een parking”, vertelt José. “Ik was nog maar net uitgestapt en achteraan de mobilhome bezig toen ik het voertuig voelde bewegen. Ik wist meteen dat er iemand binnen zat en liep naar de deur. Ik zag nog net iemand naar buiten springen en weglopen.”

In de mobilhome had de dief een gsm met hoesje vol bankkaarten, rijbewijs en identiteitskaart en een portefeuille met 1.700 euro en twee gouden muntstukken gestolen. Een getuige kon alles filmen en een goede beschrijving van de dader en zijn Franse auto geven. Met zijn drieën moesten de daders nog eerst hun auto in gang duwen voor ze konden wegrijden.

Klopjacht

Nog voor de daders de snelweg naar Frankrijk konden nemen, werden ze klemgereden door de politie, waarna twee van de drie inzittenden gevat werden. Een derde kompaan vluchtte te voet weg. Er volgde een klopjacht met speurhond en helikopter in de maïsvelden. Daar trof de politie de gestolen portefeuille aan, leeg weliswaar. De derde verdachte werd uiteindelijk aan het tankstation langs de E17 in Kruisem opgepakt. Het trio verklaarde dat ze op weg waren naar Moeskroen om werk te zoeken. Ook zij hadden in Waregem de snelweg verlaten omdat ze honger hadden en op zoek waren naar een warenhuis.

Woensdag zakten de drie daders tot ieders verbazing vanuit hun woonplaats in Sint-Joost-ten-Node naar Kortrijk af om zich op hun proces te verantwoorden. De openbare aanklager eiste een celstraf van een jaar en een boete van 1.200 euro. “We wisten niet dat Said (28) had gestolen”, verklaarden Brahim B. (21) en Amine H. “Toen we de politie zagen, panikeerden we omdat we geen papieren hebben. Daarom zijn we gevlucht.”

Belofte

Said B. bekende dat hij de diefstal op eigen houtje had gepleegd. “Ik vertelde het de anderen pas toen de politie achter ons aan zat.” Volgens hem zat er geen 1.700 euro, maar slechts 115 euro en twee gouden munten in de portefeuille. Het trio is bereid het geld terug te betalen aan José. Ze krijgen daarvoor tot 20 oktober. Aan José boden ze ook hun excuses aan.

“Ik had nooit verwacht dat ze naar de rechtbank zouden komen”, reageerde José na de zitting. “Ik had er ook niet op gerekend dat geld ooit terug te zien. Afwachten maar of ze hun belofte nakomen. Er zat die dag toevallig veel geld in mijn portefeuille omdat ik wat extra had meegenomen. Op de ondergelopen bankautomaten in Wallonië moest ik niet rekenen om geld af te halen, hé. In ieder geval heeft de diefstal me erg aangegrepen. Terwijl ik op weg was om anderen te helpen, werd ik zelf slachtoffer. Het is dan ook de laatste keer geweest dat ik nog eens in de bres sprong voor anderen. In mijn vele jaren als internationaal vrachtwagenchauffeur door heel Europa heb ik zoiets nooit meegemaakt.”

