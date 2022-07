Bakkers voor Bakkers viert tienjarig bestaan met ‘Porsche & Pastry’

Roeselare Paterskerk wordt horecazaak in afwachting van herinvul­ling als woon-, werk- en ontmoe­tings­plek

De site van de Paterskerk gaat een nieuwe toekomst tegemoet. De Gentse vastgoedinvesteerder- en ontwikkelaar Triginta zal de site langs de Delaerestraat in Roeselare, bestaande uit de kerk, een retraitehuis en een kloostergebouw, transformeren tot woonunits voor mensen met een functiebeperking, kantoorruimtes en een ontmoetingsplek in de kerk. Omdat de werken pas over een jaar starten, krijgt de kerk vanaf augustus een tijdelijke horeca-invulling.

7:15