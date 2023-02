Automobilist gewond na klap tegen stilstaande vrachtwagen in Ingelmunster

Ingelmunster Mathias en David lanceren nieuw clubcon­cept Limitss: “The­ma-evenemen­ten met bekende DJ’s”

Wie graag uitgaat en in een gezellige omgeving iets wil drinken en dansen vindt in de regio Ingelmunster maar moeilijk zijn gading. Daar willen Mathias Rogge en goede vriend David verandering in brengen. Vanaf februari organiseert hij onder de noemer Limitss maandelijks een clubconcept in Brasserie Doxx. Starten doet hij met het evenement ‘Drunk in Love’, waar DJ Blvckprint komt draaien.

1 februari