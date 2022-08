Auto in beslag genomen, bestuurders onder invloed betrapt

HARELBEKE KRC Harelbeke verliest een trouwe supporter en verdienste­lijk medewerker, ‘Tuurke’ Mahieu was eerder ruim twintig jaar één van de boegbeel­den van basketbal­club BBC Harelbeke

In het woonzorgcentrum Ceder aan de Leie in Harelbeke is Arthur Mahieu (82) overleden. ‘Tuurke’ verloor de oneerlijke strijd tegen een slepende ziekte. Hij was een trouwe supporter van voetbalclub KRC Harelbeke. ‘Tuurke’ was actief in het jeugdbestuur en vele jaren materiaalverantwoordelijke voor de jeugd. Groot was zijn inzet achter de schermen van het groot jeugdtornooi.

