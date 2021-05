Audi RS Q8 ramt zware schuifpoort en knalt in gevel fotografiestudio in Ingelmunster: “We regelen het morgenochtend wel”

Ingelmunster Alerte buurman voorkomt erger nadat barbecue vuur vat in chirolo­kaal

16 mei In het chirolokaal van Chiro Mandelburcht langs de Gentstraat in Ingelmunster brak zondagnamiddag brand uit. De kolen van een barbecue die net binnen in het lokaal was geplaatst, vatten vuur. Een buurman die ook brandweerman is, verwittigde meteen zijn collega’s toen hij het brandalarm hoorde en rook zag.