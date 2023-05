(arrest vanavond) Volksjury samengesteld voor assisenproces rond moord op Gerdy Delannoy (53)

BINNENKIJ­KEN. Koop eens een voormalig huisje van plezier: “De danspaal krijg je er gratis bij”

Momenteel op huizenjacht, en mag het daarbij gerust wat excentrieker? Vastgoedmakelaar Bordes heeft een vrij apart ‘handelspand’ met woning in de aanbieding. In Ingelmunster staat namelijk voormalig bordeel Calypso Club te koop, mét nog enkele knipogen naar het pikante verleden. Kijkt u even mee? Voor de prijs kan u het alvast niet laten.