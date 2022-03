Ambulance begint te roken tijdens interventie in Ingelmunster

Rond 14.45 uur merkten de ambulanciers van de standplaats in Harelbeke aan restaurant Rouge é Blanc in Ingelmunster dat er rook uit hun ambulance opsteeg. Vreemd, want de ambulance had er pas een nazicht in de garage opzitten. Ze namen geen risico en verwittigden meteen de brandweer. De oorzaak van de rook bleek technisch van aard en er moest niet geblust worden. Voor de ambulanciers zat hun opdracht er wel meteen op. Collega’s vanuit Tielt namen hun rit over. De ambulance zal een tijdje buiten dienst zijn.