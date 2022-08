20e Brielstroate bundelt het beste van de voorbije edities

Brielstroate, het event bij uitstek voor kinderen en jongeren in Ingelmunster, blaast dit jaar 20 kaarsjes uit. Deze jubileumeditie, die georganiseerd wordt op zaterdag 10 september op het Marktplein, brengt hulde aan de vorige edities: alle thema’s van de afgelopen jaren keren terug in de attracties of spelletjes. Met maar liefst 20 attracties voor jong en oud zal niemand zich vervelen. Zo zal het jonge volkje zich kunnen uitleven op een hindernissenbaan van maar liefst 30 meter, op de rodeokameel springen, in het etend varken klimmen of jezelf overkop fietsen op de ‘super space bikes’. Wie graag wil leren beatboxen, kan deelnemen aan een beatbox workshop en wie het liever iets rustiger aandoet kan zich laten schminken in z’n favoriete superheld, jongleren in de circusschool of een pannenkoek pimpen aan de pannenkoekenstand. Ook voor de allerkleinsten valt heel wat te beleven: een kasteel met glijbaan, een spectaculaire zweefmolen, een schuimbad en nog veel meer. Brielstroate bijwonen kan van 13 tot 18 uur en deelnemen is gratis.