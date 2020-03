Zwijndrechtbus blijft rijden en wordt maatje groter Kristof Pieters

21 maart 2020

17u59 0 Zwijndrecht De gratis Zwijndrechtbus blijft ook in coronatijd zijn ronde doen, zij het wel in een grotere versie.

De Zwijndrechtbus die de gemeente inlegt, is een pendelbus die tweemaal per uur een vast parcours aflegt over het hele grondgebied. Om de dienstverlening te kunnen blijven garanderen, rijden er voortaan grotere bussen. Aan de passagiers wordt gevraagd om op te stappen via de middendeur van de bus en 1,5 meter afstand tussen elkaar te laten. Met deze grote bussen is daar voldoende ruimte voor beschikbaar.