Zwijndrecht Solidair! Speciaal telefoonnummer gelanceerd om hulp tijdens coronacrisis te coördineren Kristof Pieters

19 maart 2020

15u24 0 Zwijndrecht De gemeente Zwijndrecht wil kwetsbare mensen en enthousiaste vrijwilligers met elkaar in contact brengen. Wie nood heeft aan iemand om boodschappen te doen, naar de apotheek te gaan of gewoon contact wil, kan voortaan naar een speciaal telefoonnummer bellen. Ook hulpvaardige vrijwilligers contacteren de gemeente. Die coördineert vervolgens vraag en aanbod.

Kwetsbare mensen en ouderen kunnen geïsoleerd geraken door de strenge maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Sommigen gaan toch naar buiten om boodschappen te doen, tegen alle aanbevelingen in. Tegelijkertijd kreeg de gemeente al verschillende aanbiedingen van geëngageerde vrijwilligers die mensen uit de risicogroep willen helpen. Daarom opent de gemeente vandaag het telefoonnummer 03 250 18 00 om vrijwilligers en mensen uit de risicogroep met elkaar in contact te brengen. “Medewerkers van de gemeente die door de coronacrisis technisch werkloos zijn stelden zich spontaan kandidaat om deze solidariteitsactie in goede banen te leiden,” zegt communicatiecoördinator Dietrich Martens. “Ze bemannen het callcenter en bekijken welke dichtstbijzijnde vrijwilliger ze met welke vraag naar hulp kunnen matchen. Helpen kan door naar de winkel te gaan, de hond uit te laten, maaltijden te brengen of gewoon al even contact te maken.”

Het telefoonnummer 03 250 18 00 is bereikbaar elke werkdag tussen 9 en 16 u. Dit nummer werd speciaal voor de solidariteitsactie geactiveerd tijdens de coronacrisis. Mailen kan ook naar welzijn@zwijndrecht.be. De gemeente vraagt uiteraard om het gezond verstand te laten zegevieren en bijvoorbeeld boodschappenlijstjes te maken met enkel de noodzakelijke producten voor een paar dagen.

Wie deze actie wil steunen zonder zich als vrijwilliger op te geven kan een affiche voor het raam te hangen. Te downloaden via http://bit.ly/zwijndrechtsolidair