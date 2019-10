Zwijndrecht dooft klemtoonverlichting tijdens Nacht van de Duisternis Kristof Pieters

11 oktober 2019

11 oktober 2019

18u03 Zwijndrecht Tijdens de 'Nacht van de Duisternis' dooft de gemeente op zaterdag 12 oktober de klemtoonverlichting. Normaal dooft ook de straatverlichting op de Pastoor Coplaan, maar die blijft dit jaar gewoon branden om onveilige situaties tijdens de werkzaamheden daar te vermijden.

De nacht van de duisternis is een campagne die gemeenten wil overtuigen om verstandig om te springen met openbare verlichting en om lichthinder zoveel mogelijk te beperken. In Zwijndrecht wordt de klemtoonverlichting gedoofd aan de kerk in Zwijndrecht en Burcht, het kunstwerk aan de Burchtsestraat en St. Annaboomstraat, de moerasvijver aan de Leo Verbeecklaan, de kunstacademie aan Dorp Oost en het gemeentehuis op het Binnenplein.