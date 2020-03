Zwijndrecht behoudt lage personenbelasting maar klopt wel aan bij bedrijven: “Werkende mens betaalt al genoeg belastingen” Kristof Pieters

09 maart 2020

11u30 3 Zwijndrecht Inwoners van Zwijndrecht zullen ook de komende 5 jaar nog kunnen blijven genieten van een zeer lage personenbelasting van 2,5 procent. De gemeente voert wel enkele nieuwe belastingen en belastingverhogingen door voor bedrijven. Dat is nodig om het ambitieus meerjarenplan financieel in evenwicht te krijgen. “Het zou oneerlijk zijn om de burger nog eens extra te belasten terwijl er veel grote bedrijven zijn die nauwelijks iets moeten afdragen”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen).

Zwijndrecht heeft al vele jaren de laagste belastingen in de regio. De aanvullende personenbelasting steeg in 2013 wel van 1 naar 2,5 procent. Toch blijft de gemeente daarmee met stip de ‘goedkoopste’ in de provincie. “Maar tegelijkertijd wordt Zwijndrecht geconfronteerd met aanzienlijke hogere kosten zoals een sterk gestegen brandweerbijdrage”, zegt burgemeester André Van de Vyver (Groen). “De hogere overheid schrapte bovendien zijn compensatie voor vrijgesteld materieel en onroerende voorheffing. Ook dat is een hele hap uit het budget. Hierdoor ontstond er een spanningsveld tussen onze beleidsambities en de financiële ruimte.”

Burgers niet belasten

Het gemeentebestuur moet dus op zoek naar extra financiële middelen maar laat weten dat ze dat geld niet bij de burger willen halen. “Vergeleken met andere gemeenten betaalt de Zwijndrechtenaar met 2,5 procent inderdaad een laag percentage personenbelasting”, zegt Van de Vyver. “Waarom we dit dan niet verhogen? De werkende mens betaalt namelijk al belastingen genoeg. Je moet niet veel verdienen om maar liefst de helft van je brutoloon te zien verdwijnen. Het zou oneerlijk zijn om de burger nog eens extra te belasten terwijl er veel grote bedrijven zijn die nauwelijks iets moeten afdragen.”

Peilen naar bezwaren

Om het meerjarenplan financieel in evenwicht te krijgen, wordt gekozen voor enkele belastingverhogingen en nieuwe belastingen voor bedrijven. Zo zal de belasting op drijfkracht en die op tanks- en vergaarbakken worden verhoogd. “De huidige tarieven dateren al van respectievelijk 2005 en 2002 en werden nooit aangepast”, legt de burgemeester uit. Concreet zullen vooral de (petro)chemische bedrijven in het havengebied extra geld moeten ophoesten. De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden ook verhoogd in functie van de bedrijfsoppervlakte. Daarnaast worden nieuwe heffingen ingevoerd zoals een belasting op verspreiding van reclamedrukwerk en een belasting op benzinepompen. Deze maatregelen worden later dit jaar nog voorgelegd aan de gemeenteraad om in te gaan vanaf 2021. Voorafgaand zal de gemeente nog wel een onderzoek instellen om te peilen naar de opmerkingen en bezwaren. “We vonden het belangrijk om de bedrijven al in een vroegtijdig stadium in te lichten over de maatregelen die op komst zijn”, legt Van de Vyver uit.

47,3 miljoen euro investeringen

De opbrengst van de belastingen is nodig om het meerjarenplan uit te voeren. “Met een investeringsbudget van 47,3 miljoen euro mag je dit gerust een ambitieus plan noemen. We willen onder meer inzetten op een betere mobiliteit, een uitbreiding van de dienstverlening, een uitbreiding van de Kunstacademie met extra studiejaren een verhoging van de mantelzorgpremie en het behoud van de gratis Zwijndrechtbus.”