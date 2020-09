Zwijndrecht ‘annexeert’ strook Antwerpse grond voor fietspad Kristof Pieters

02 september 2020

18u28 0 Zwijndrecht Zwijndrecht verloor in 1923 een flink stuk grondgebied toen het Sint-Anna en Vlaams Hoofd moest afstaan aan Antwerpen maar nu volgde er dan toch een kleine compensatie. De gemeente heeft namelijk een voet- en fietspad mogen heraanleggen op grond van de stad Antwerpen. N-VA Zwijndrecht nodigde daarom Antwerps N-VA-schepen Koen Kennis uit om de stad hiervoor te bedanken.

Vorige week werd het voet- en fietspad tussen de N70 en de Zandstraat in Zwijndrecht heraangelegd. Dat gebeurde met financiële steun van Lantis, bouwheer van de Oosterweelwerken. Binnenkort volgt ook nog de plaatsing van openbare verlichting. Het pad werd eind jaren 90 aangelegd als tijdelijke omleidingsweg tijdens de vernieuwing van de N70 en de verlenging van de tramlijn doorheen Zwijndrecht. “Dat gebeurde toen nog zonder veel ‘administratieve beslommeringen’ zoals een bouwaanvraag, het waren dan ook andere tijden”, lacht gemeenteraadslid Danny Van Hove (N-VA). “Het is Zwijndrechts grondgebied maar men verloor wel even uit het oog dat het perceel eigendom was van de stad Antwerpen. Later werd dit wel nog met het stadsbestuur geregeld.”

Na de werken werd een deel van de omleidingsweg behouden als wandel- en fietsverbinding. Het vormt een belangrijke schakel in een veilige fietsverbinding tussen Linkeroever en Zwijndrecht en zal op termijn onderdeel vormen van de fietssnelweg Antwerpen-Gent. Om de stad Antwerpen te bedanken dat Zwijndrecht de strook mag behouden voor fietsers en voetgangers nodigde N-VA Zwijndrecht partijcollega en Antwerps schepen Koen Kennis uit. Hij ontvang een geschenk van Zwijndrechtse bodem, een bio-groentemand van Vitaetom aan de Krijgsbaan. In ruil overhandigde schepen Kennis een doos Antwerpse Handjes.