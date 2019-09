Zware hinder op E34 door banale aanrijding Kristof Pieters

30 september 2019

16u37 4 Zwijndrecht Het verkeer op de E34 richting Antwerpen heeft maandagnamiddag heel wat hinder ondervonden door een banaal ongeval. Het verkeer stond stil vanaf Melsele.

Ter hoogte van het knooppunt Sint-Anna-Linkeroever kwamen om iets voor 14.30 uur een vrachtwagen en een personenwagen met elkaar in aanrijding. Dat gebeurde toen de vrachtwagen van de middelste naar de rechtse rijstrook wou rijden. De auto zat echter in de dode hoek waardoor de vrachtwagenchauffeur het voertuig niet opmerkte en in de flank aanreed. De aanrijding gebeurde gelukkig aan lage snelheid want het ongeval deed zich voor in de file. De bestuurster van de auto bleef ongedeerd, net als de Roemeense trucker. Twee van de drie rijstroken waren bijna drie kwartier versperd waardoor er een file vanaf de op- en afrit Melsele ontstond.