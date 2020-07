Zorg & Gezondheid start onderzoek naar oorzaak van besmettingen en gemeente voert bijkomende maatregelen in Kristof Pieters

27 juli 2020

15u12 1 Zwijndrecht Op dringend verzoek van Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx voert ook het gemeentebestuur van Zwijndrecht een aantal bijkomende strenge coronamaatregelen in. Tegelijk start het Agentschap Zorg & Gezondheid een onderzoek naar de besmettingen in de gemeente. Er wordt met aandrang gevraagd om mee te werken aan het contactonderzoek.

Momenteel telt Zwijndrecht twaalf besmette personen en bedraagt de risicofactor 63. Volgens burgemeester André Van de Vyver (Groen) is de aanpak dit keer veel efficiënter en moet men het niet alleen maar doen met de cijfers van Sciensano. “Het Agentschap Zorg & Gezondheid beschikt over alle namen en is een onderzoek gestart naar de oorzaak van coronabesmettingen in onze gemeente. Het gaat op zoek naar meer data over de patiënten en bevraagt lokale gezondheidswerkers om meer inzicht te krijgen in een mogelijke beginnende uitbraak. We vragen daarom met aandrang om mee te werken aan het contactonderzoek. Dit helpt om de mogelijke uitbraak in onze gemeente in kaart te brengen. Ook onze eigen sociale dienst is betrokken bij het onderzoek. Volgens de eerste voorlopige vaststellingen zijn de meeste besmettingen terug te leiden naar Antwerpen en dat is ook niet onlogisch. Heel veel inwoners hebben er familie, zijn er tewerkgesteld of gaan er winkelen.”

Lof voor aanpak gouverneur

Van de Vyver heeft vooral veel lof voor de aanpak van provinciegouverneur Cathy Berx. “Ik ben niet iemand die snel bloemetjes gooit, maar het moet gezegd dat zij in deze crisissituatie bijzonder goed werk levert.” Zwijndrecht volgt daarom de bijkomende maatregelen die de provinciegouverneur vraagt om het virus af te remmen. Zo wordt gevraagd om alle privéfeesten uit te stellen en mondmaskers te dragen op drukke publieke plaatsen. Een andere maatregel is het beperken van de bubbel tot tien personen, maar die is ondertussen al achterhaald. De Nationale Veiligheidsraad heeft namelijk de bubbel beperkt tot slechts vijf personen. “Het is beter dat er zoveel mogelijk uniformiteit is in de maatregelen”, vindt Van de Vyver. “We zitten vlak op de provinciegrens en het is erg verwarrend als er in Beveren andere richtlijnen zouden gelden. Dat was trouwens ook mijn kritiek die ik eerder al gaf. De federale overheid had te veel verantwoordelijkheid doorgeschoven naar de gemeenten en steden, waardoor er geen enkel overzicht meer was van alle maatregelen.”