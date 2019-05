Wielertoeristen rijden van Zwijndrecht (NL) naar Zwijndrecht (B) en terug Kristof Pieters

21 mei 2019

17u26 1 Zwijndrecht Op zaterdag 25 mei vindt de 42ste editie van de wielertoerrit Zwijndrecht Nederland – Zwijndrecht België plaats. Deze toertocht van 215 km voor wielertoeristen is een unicum in de lage landen.

Naar schatting 250 wielerfanaten uit het Belgische en Nederlandse Zwijndrecht ontmoeten elkaar tijdens deze tocht en dragen hiermee bij aan de verzusteringsband tussen beide gemeenten. Bovendien rijden zij voor het goede doel, namelijk het Kinderfonds tegen Kanker (Kika).

Er wordt gefietst tegen een gemiddelde snelheid van 26 km per uur van Zwijndrecht Nederland naar Zwijndrecht België en terug. De gemeente voorziet in busvervoer en vervoer van fietsen tot op de vertrekplaats in Nederland. De uitgebreide begeleiding en het jarenlange bestaan maken van deze rit een ware klassieker, die een echte wielerliefhebber niet mag missen.

De renners worden om 12.50 uur verwacht aan de sporthal in de Fortlaan. Zij vertrekken om 13.45 uur terug richting Nederland.