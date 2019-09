Werfdorp Oosterweelproject verhuist naar ‘t Zand Kristof Pieters

16 september 2019

12u14 0 Zwijndrecht Lantis en de aannemer van het Oosterweelproject gaan eind deze maand hun intrek nemen in een nieuw werfdorp op ’t Zand, pal op de grens van Zwijndrecht en Linkeroever.

Momenteel staan de meeste werfketen nog opgesteld ter hoogte van Blokkersdijk aan de Charles De Costerlaan maar op die plek komt binnenkort de werf voor de Scheldetunnel. De aannemer is momenteel druk bezig met de aanleg van de omgeving van een nieuwe werfdorp op ‘t Zand. Deze zandvlakte is gelegen tussens de Blancefloerlaan (N70), de R1 en de E17. Vlak naast de toekomstige park & ride zal bouwheer Lantis samen met de aannemer de komende jaren verder werken aan het Oosterweelproject op Linkeroever en in Zwijndrecht. Er is gekozen voor deze locatie omdat die zich midden in het projectgebied situeert en vlot bereikbaar is. Eind deze maand verhuist alle personeel naar de nieuwe werkplek.