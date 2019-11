Welkom in de fietsenstalling van de toekomst: “Met lockers om batterij op te laden, een herstelzuil en voldoende ruimte om fiets niet te beschadigen” Kristof Pieters

26 november 2019

17u51 1 Zwijndrecht Steeds meer mensen kiezen de fiets voor het woon-werkverkeer maar heel wat bedrijven zijn onvoldoende uitgerust om die vaak dure tweewielers comfortabel te stallen. “Als je een speedbike koopt van een paar duizend euro, ga je die niet in een krappe beugel tussen twee andere fietsen proppen”, zegt mobiliteitsambtenaar Peter Raats. De gemeente Zwijndrecht liet daarom een modelfietsenstalling bouwen, het neusje van de zalm waar men inspiratie kan opdoen.

Alleen al in Zwijndrecht zal er in totaal 25 km aan fietssnelweg bijkomen tegen 2030. “Het gaat om comfortabele fietspaden van drie tot zes meter breed”, zegt Raats. “Het is natuurlijk de bedoeling om meer mensen op de fiets te krijgen. Alleen vergeet men iets te vaak aandacht te hebben voor het eindpunt. Daar moet de fietser namelijk wel over accommodatie beschikken. In de eerste plaats gaat het dan om fietsparkeerplaatsen maar de noden zijn veel breder. Zo willen fietsers ook kleedruimtes en douches, lockers, herstelfaciliteiten en laadinfrastructuur voor batterijen.”

Fietsenstalling 2.0

De gemeente Zwijndrecht besloot het goede voorbeeld te geven en bouwde een ‘fietsenstalling 2.0’. “De eerste stap is berekenen wat de capaciteit moet zijn”, legt Raats uit. “We hebben gekeken naar het potentieel en daaruit blijkt dat 75% van het personeel in een straal van 10 km van het Administratief Centrum woont. 60% gebruikt nu al de fiets om naar het werk te komen. Zo kwamen we op 75 parkeerplaatsen. In onze ondergrondse garage is er onvoldoende ruimte maar dat hebben we handig opgelost met een systeem waarbij fietsen ook in de hoogte gestald kunnen worden. Belangrijk is vooral dat er voldoende aandacht wordt geschonken aan de tussenruimte. Die moet minstens 50 cm en liefst meer zijn. Tegenwoordig investeren mensen flink wat geld in een goede fiets, zeker als het om een e-bike of speedbike gaat. Die prop je niet tussen twee andere fietsen en je wil al zeker niet dat de lak beschadigd wordt. Daarom zijn er bij ons speciale beschermhoezen aangebracht aan de beugels. Ook moet men rekening houden met andere types van fietsen. Er zijn al heel wat bak- en cargofietsen in omloop en dat aandeel zal nog stijgen.”

Zwijndrecht investeerde in totaal 30.000 euro in de fietsenstalling. Daarbovenop werd ook geld vrijgemaakt voor een aantal extra’s zoals een droogruimte voor natte regenkledij, douches, lockers waar men batterijen kan opladen en een fietsherstelzuil.

Enkele belangenorganisaties zoals Voka, Fietsberaad en Slim naar Antwerpen kwamen al een kijkje nemen naar de modelfietsenstalling en willen het ook promoten bij bedrijven en openbare besturen. “Het fietsverkeer in de Waaslandhaven is de voorbije drie jaar verdrievoudigd. Veel bedrijven doen inspanningen maar bij het bouwen van fietsenstalling kijkt men nog iets te vaak enkel naar het esthetisch plaatje”, zegt Steven Roeland, mobiliteitsmanager bij Voka.

Niet overal mogelijk

Peter Raats erkent wel dat de modelfietsenstalling niet overal mogelijk is. “De herstelzuil bijvoorbeeld kan enkel op een plaats waar veel sociale controle is. Voor Zwijndrecht bekijken we of dit misschien kan in de omgeving van de sporthal. Met deze fietsenstalling willen we echter vooral een inspiratieplek zijn voor bedrijven, architecten en studiebureaus. Een goede stalling is immers essentieel om het gebruik van de fiets als vervoersmiddel te promoten.”