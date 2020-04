Wegaffiches brengen hulde aan ‘helden van nu’: “Al meer dan 30 jaar op de baan en nu krijgen we duim” Kristof Pieters

08 april 2020

14u35 1 Zwijndrecht De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) heeft een affichecampagne opgezet om alle helden te bedanken die zich met hart en ziel inzetten om het land draaiende te houden tijdens de coronacrisis. Op 315 aanplakborden langs de Vlaamse snelwegen prijkt onder meer Erik Leysen, vrachtwagenchauffeur bij Van Moer Logistics. “Ik voel me zeker geen held, maar het is goed dat onze sector eens in de bloemetjes wordt gezet.”

De uitzonderlijke campagne komt er ter vervanging van een campagne rond afleiding aan het stuur, die de VSV aanvankelijk in april gepland had. “Een grootschalige campagne rond gsm-gebruik in de wagen op het moment dat heel Vlaanderen ‘in zijn kot’ blijft, had natuurlijk weinig zin”, zegt woordvoerder Werner De Dobbeleer. “Daarom hebben we beslist om deze campagne uit te stellen tot een latere datum. De aanplakborden hadden we in april echter al ter beschikking, en zo zijn we op het idee gekomen om iets terug te doen voor alle mensen die nu dagelijks op weg zijn om voor anderen te zorgen: dokters, verplegers en medewerkers uit de zorgsector, maar ook vrachtwagenchauffeurs, postbodes, vuilnisophalers, winkelbedienden en bij uitbreiding alle helden die zich vandaag tot het uiterste inzetten om het land draaiende te houden. Zij verdienen een dikke merci, recht uit het hart!”.

De affiches met de slogan “Aan alle helden: bedankt!” hangen tot eind april op de 315 aanplakborden langs de Vlaamse hoofdwegen. Er zijn vijf verschillende versies, telkens met een andere persoon. De vijf staan symbool voor alle helden van nu.

Hoffelijker op de weg

Erik Leysen is één van hen. Hij werkt als vrachtwagenchauffeur bij Van Moer Logistics uit Zwijndrecht. “Ik zou normaal hebben meegewerkt aan de oorspronkelijke campagne van VSV”, vertelt hij. “Ik ben naast trucker ook ‘driver instructor’ en begeleid zowel nieuwe chauffeurs als ‘anciens’ op vlak van ecologisch rijden en veiligheid achter het stuur. Voor de VSV heb ik twee weken rondgereden met een GoPro-camera die op mijn gezicht was gericht. De camera registreerde hoe afgeleid ik was als ik werd gebeld of er berichten binnenkwamen op de gsm.”

Vrachtwagenchauffeurs komen vaak op een negatieve manier in het nieuws zoals bij ongevallen of files. Nu beseft men hoe hard we nodig zijn om alles bevoorraad te krijgen

Voor Van Moer Logistics werkt Erik vanuit het filiaal in Retie. “Ik bezorg bouwmaterialen en ik moet toegeven dat mensen nog meer dan vroeger blij zijn als ze me zien arriveren. Vrachtwagenchauffeurs komen vaak op een negatieve manier in het nieuws zoals bij ongevallen of files. Nu beseft men hoe hard we nodig zijn om alles bevoorraad te krijgen. Ik voel duidelijk meer respect. Vooral onderweg valt het op dat mensen iets hoffelijker zijn. Ik krijg af en toe zelfs een duim omhoog. Dat is een groot verschil met vroeger. Als mensen toen tien seconden geduld moesten hebben omdat ik met mijn vrachtwagen een draaimanoeuvre moest maken…”

Gebrek aan infrastructuur

Maar alles kan beter natuurlijk. De vrachtwagenchauffeurs kampen nu namelijk met een acuut gebrek aan infrastructuur. “De koffiemachines zijn bij veel bedrijven uitgeschakeld en dat kan ik nog begrijpen maar als men de toiletten afsluit, komen wij wel in de problemen natuurlijk. Met een paar keer extra reinigen op een dag zou men zoiets essentieel toch kunnen openhouden. Maar gaan we niet te veel klagen. Het zijn moeilijke tijden voor ieder van ons en we zijn al blij dat de logistieke sector nu eens in een positief daglicht komt te staan.”