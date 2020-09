Vrachtwagenchauffeur zwaargewond bij kop-staartbotsing op E34 Kristof Pieters

21 september 2020

21u30 0 Zwijndrecht Een Nederlandse vrachtwagenchauffeur is maandagavond zwaargewond geraakt bij een kop-staartaanrijding op de E34 richting Antwerpen.

Het ongeval deed zich voor in de werfzone van de Oosterweelwerken. De Nederlandse chauffeur reed op zijn Spaanse voorligger in. De hulpdiensten moesten de man uit zijn stuurcabine bevrijden waarna hij met zware verwondingen naar het UZA werd overgebracht. Door de aanrijding raakte de aangereden Spaanse vrachtwagen, een silowagen, beschadigd. Een beperkte hoeveelheid van de lading polypropyleenkorrels kwam op de rijbaan terecht. Gelukkig kon de Spaanse chauffeur het lek al snel zelf afdichten door simpelweg een prop plastiek in de scheur te proppen.

Twee van de drie versmalde rijstroken raakten versperd waardoor het verkeer over slechts 1 rijstrook kon passeren. Dat zorgde voor een lange file die tot voorbij de op- en afrit Melsele reikte.