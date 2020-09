Vrachtwagen met rollen papier kantelt op rotonde Kristof Pieters

22 september 2020

19u13 7 Zwijndrecht/Melsele Een vrachtwagen van de firma Van Moer Logistics is dinsdagavond rond 17.30 uur gekanteld op de rotonde van de Keetberglaan en de Boereveldseweg op de grens van Melsele en Zwijndrecht.

De oplegger was geladen met zware rollen papier. Wellicht is de vracht beginnen schuiven toen de vrachtwagenchauffeur de rotonde nam. De truck kantelde en kwam op zijn kant te liggen. De bestuurder werd door de brandweer uit de cabine bevrijd via de voorruit. Hij werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis. De takelwerken zullen nog een tijdje in beslag nemen. De rollen papier moeten eerst uit de container worden gehaald alvorens men de truck kan rechtzetten.