Vrachtwagen belandt in de gracht langs E34, chauffeur lichtgewond Kristof Pieters

14 augustus 2019

21u38 0 Zwijndrecht Het verkeer op de E34 in Zwijndrecht heeft tijdens de avondspits zware hinder ondervonden door een ongeval ter hoogte van de oprit Waaslandhaven-Oost. Om ongekende reden reed een vrachtwagen de gracht naast de weg in. De trucker raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde in de rijrichting van Antwerpen. De vrachtwagenchauffeur verloor de controle en belandde met zijn truck in de berm. Het gevaarte kantelde ei-zo-na. Brandweer, ziekenwagen en een MUG-team snelden ter plaatse en konden de chauffeur al snel uit zijn cabine ontzetten. Mogelijk werd hij onwel achter het stuur. Omdat het ongeval zich voordeed in een stuk werfzone waar het verkeer over slechts 2 versmalde rijstroken beschikt ontstond er meteen grote hinder voor het verkeer op de E34 richting Antwerpen.