Voorbereiding voor bouw nieuwe Scheldetunnel in laatste rechte lijn, werken starten in najaar van 2020 Kristof Pieters

04 juli 2019

17u41 0 Zwijndrecht De bouw van de Scheldetunnel komt een stap dichterbij. Vlaams Minister van Omgeving Koen Van den Heuvel heeft donderdag de omgevingsvergunning afgeleverd voor de aanleg van het bouwdok. Daarmee kunnen de werken effectief van start gaan. De nieuwe Scheldetunnel is in totaal 1,8 km lang. Er komen drie rijstroken in elke richting voor wegverkeer en een aparte fietskoker van 6 meter breed.

De Oosterweelwerken zijn momenteel al volop aan de gang op en rond de autosnelweg E17. Vanaf het najaar van 2020 starten ook de werken aan de Scheldetunnel die de ring rond Antwerpen moet rondmaken. Opdrachtgever Lantis heeft donderdag het finale bestek gepubliceerd waarmee het de aannemer zal selecteren die de tunnel zal bouwen. De kandidaat-aannemers hebben tot eind oktober de tijd om hun definitieve offerte in te sturen.

“Aan deze bestekken is de voorbije jaren bijzonder hard gewerkt”, zegt Peter Vanhoegaerden, Operationeel Directeur bij Lantis. “We sturen ook nog een tweede bestek uit. Daarmee gaan we op zoek naar een partner om de tunnel te voorzien van de nodige technische installaties zoals signalisatie en ventilatie, aangevuld met het tienjarige onderhoud ervan.”

Aan het huidige Sint-Annaknooppunt op Linkeroever zal de Scheldetunnel tussen het Sint-Annabos en het natuurgebied Blokkersdijk onder de Schelde duiken. Op Rechteroever komt de tunnel boven ter hoogte van het Noordkasteel. Er komen drie rijstroken in elke richting voor wegverkeer en een aparte fietskoker van 6 meter breed.

De Scheldetunnel bestaat voor het grootste deel uit tunnelelementen die vooraf worden gemaakt in een bouwdok in de haven van Zeebrugge. Vlaams Minister van Omgeving Koen Van den Heuvel heeft donderdag de omgevingsvergunning afgeleverd voor de aanleg van dat bouwdok. “Alle adviezen waren gunstig”, zegt Van den Heuvel. “De werken zullen in vijf fasen gebeuren. Daarna zal het bouwdok terug afgebroken worden.”

Vanaf de zomer van 2020 starten de voorbereidingen om het dok leeg te pompen en er vervolgens de 8 tunnelelementen te bouwen. In 2023 zullen sleepboten de elementen één voor één naar hun eindbestemming in Antwerpen brengen om er de tunnel samen te stellen. Dit gebeurt op dezelfde manier als meer dan 50 jaar geleden met de Kennedytunnel het geval was.

De derde Scheldekruising is een cruciale schakel om de Antwerpse Ring te vervolledigen. Vandaag rijden er gemiddeld 160.000 voertuigen door de Kennedytunnel die eigenlijk ontworpen was voor slechts 65.000 voertuigen. Daardoor heeft de tunnel de twijfelachtige eer van file-hotspot in Vlaanderen. De Liefkenshoektunnel kan 40.000 voertuigen per dag slikken, maar ook dat verzadigingspunt werd intussen bereikt. “Bij incidenten of grote drukte heeft zowel doorgaand, als lokaal verkeer geen alternatieven om de Schelde te kruisen. Door een derde Scheldekruising komt daar verandering in”, zegt Annik Dirkx, woordvoerder bij Lantis.

De Waaslandtunnel zal door de komst van de Scheldetunnel zijn lokale karakter terugkrijgen.