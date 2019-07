VIDEO. Lantis maakt timelapse van plaatsen tijdelijke fietsbrug over E34 Kristof Pieters

05 juli 2019

18u11 0 Zwijndrecht Lantis heeft op youtube een timelapse geplaatst van het plaatsen van de nieuwe fietsbrug over de E34 in Zwijndrecht. Dit huzarenstukje vond plaats op één nacht tijd.

De fietsbrug over de E34 heeft een tijdelijk karakter en komt er omwille van de volledige heraanleg van de verkeerswisselaar Waaslandhaven-Oost. Het huidige fietspad van Zwijndrecht naar de Waaslandhaven zal binnenkort gebruikt worden voor werfverkeer. Zo wil men het werfverkeer zoveel mogelijk weghouden van de lokale wegen. Daarom is er nu een veilige, tijdelijke fietsbrug geplaatst over de E34 ter hoogte van de Neerstraat. Zo hoeven fietsers niet langer twee keer over te steken om de fietspaden langs de Canadastraat en Keetberglaan te bereiken én fietsen ze veilig langs de werfzone.De brug moet de komende weken nog verder afgewerkt worden. Midden augustus moet ze klaar zijn. De fietsbrug zal later nog door een definitief exemplaar worden vervangen.