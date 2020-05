Verzakkingen in Polderstraat worden hersteld Kristof Pieters

10 mei 2020

14u25 1 Zwijndrecht Een aannemer start maandag met herstellingswerken in de Polderstraat in Zwijndrecht. De asfalteringswerken zijn nodig omdat er verschillende verzakkingen zijn ontstaan na de nutswerken die zijn uitgevoerd. De herstelling zal wel maar tijdelijk zijn. De Polderstraat krijgt later sowieso nog een volledige make-over.

De verzakkingen waren het gevolg van voorbereidende werken door Fluvius, gevolgd door overkoppelingen van de huisaansluitingen op de nieuwe kabels en leidingen door watermaatschappij Waterlink en Fluvius. Er ging wel enige discussie aan vooraf tussen Fluvius en Waterlink over wie nu eigenlijk verantwoordelijk is, maar Fluvius hakte uiteindelijk de knoop door en gaf de herstelopdracht. De financiële regeling zal later nog wel worden beslecht.

“We waarderen de inspanningen van Fluvius om zo tot een oplossing te komen in het belang van de veiligheid van de fietsers”, reageert N-VA-gemeenteraadslid Danny Van Hove, die eerder deze week de gevaarlijke situatie aankaartte.

Korte maar ernstige hinder

Van maandag 11 mei tot vrijdag 15 mei zal er een mobiele werf voor korte maar ernstige hinder zorgen. Plaatselijk omrijden is mogelijk. De werf verplaatst zich over heel de Polderstraat en zal hierbij het voetpad, parkeerstroken en een deel van de rijbaan innemen. Er geldt dan ook een parkeerverbod. De werken staan aangekondigd met een display van de politie en een infobord.