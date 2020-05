Verrassingspakket voor kinderen met een Z-pas dankzij coronasubsidie Kristof Pieters

15 mei 2020

17u33 0 Zwijndrecht Kinderen met een Z-pas van de geboortejaren 2009, 2010, 2011 kregen deze week een leuke verrassing van Huis van het Kind in Zwijndrecht. Ze ontvingen een gevulde pennenzak en ander schoolmateriaal aan de deur geleverd. Wie niet thuis was, kreeg een briefje in de bus en kan het verrassingspakket afhalen aan de balie

Het Huis van het Kind kreeg vorige week een extra subsidie om kwetsbare kinderen snel te ondersteunen in deze coronatijden. Via mail vroegen ze ideeën aan de partners van het Huis van het Kind. In overleg met de Gezinsbond, ons Peuterhuisje, de Feniks en de werkgroep maatschappelijke kwetsbaarheid kwam dit idee uit de bus.

Er werd beslist om de kinderen met een Z-pas van de geboortejaren 2009, 2010, 2011 een ondersteuningspakket te bezorgen met volgende dingen: een gevulde pennenzak, cursusblok, schaar, lijm, markeerstiften, plakband, 4-kleurenbalpen en enkele pagina’s uit het ‘Doe-knutsel-kleur-boekje’ van Speelplein ’t Ravotterke.

Uit de enthousiaste en dankbare reacties blijkt dat het een geslaagd initiatief is.