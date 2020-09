Vernieuwde oprit Zwijndrecht van E17 richting Gent vrijdagavond weer open voor verkeer Kristof Pieters

18 september 2020

15u58 0 Zwijndrecht Goed nieuws voor inwoners van Burcht of Zwijndrecht, want de oprit van de E17 richting Gent gaat vrijdag om 21 uur weer open voor het verkeer.

De op- en afrit werd in het kader van de Oosterweelwerken omgevormd en verlegd. Hierdoor was deze belangrijke oprit voor verkeer tussen de bedrijvenzones en winkels in Burcht en Zwijndrecht maanden afgesloten en moest het verkeer een lange omleiding volgen. Aan die hinder komt nu een einde. Donderdag en vrijdag werd de laatste hand gelegd aan de nieuwe oprit, met onder andere de plaatsing van verkeersborden en nieuwe wegmarkeringen. In 2022 zal de oprit ook aansluiten op de nog aan te leggen parallelweg en via een nieuwe tunnel onder de snelweg worden de bedrijvenzones naast de snelweg nog makkelijker bereikbaar.