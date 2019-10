Verkeerslichten Hoefijzersingel veiliger gemaakt, rioleringswerken lopen vertraging op door regenweer Kristof Pieters

15u12 0 Zwijndrecht Aan het kruispunt van de Hoefijzersingel met de Antwerpsesteenweg zijn de drukknoplichten recent anders ingesteld. Dit maakt de verkeerssituatie veiliger voor alle weggebruikers en voor fietsers en voetgangers in het bijzonder. De rioleringswerken in de buurt zullen door het regenweer iets langer duren dan gepland.

De verkeerslichten zijn in de eerste plaats beter zichtbaar gemaakt. Er is extra ontruimingstijd om het kruispunt verkeersvrij te maken. Nadat de lichten op rood staan voor automobilisten duurt het iets langer vooraleer het licht voor de fietser op groen springt. Fietsers en voetgangers krijgen voortaan wel langer groen licht. Deze maatregel moet het verkeer op het kruispunt veiliger doen verlopen tot half november. Vanaf dan wordt ook het kruispunt zelf heringericht. Dat is nu nog niet mogelijk door de Oosterweelwerken die daar aan de gang zijn.

Die werken hebben door het regenweer vertraging opgelopen. Het tijdelijke éénrichtingsverkeer houdt volgens de huidige planning nog aan tot midden november. Door het regenweer van de afgelopen weken is de werf omgetoverd tot een grote modderpoel. De dragende ondergrond moet droog genoeg zijn om de riolering en het nieuwe fietspad aan te leggen. Volgens de huidige planning zou het fietspad midden november klaar moeten zijn.

Na de afronding van deze werken start de aanleg van de fundering voor de toekomstige brug aan de Antwerpsesteenweg. Over het verloop en de impact van deze fase communiceert Lantis binnenkort meer details.