Verkeer op R1 over tijdelijke omleidingsweg, bouw gestart van ecoduct over snelweg Kristof Pieters

11 mei 2020

16u45 0 Zwijndrecht Op de werf van de Oosterweelwerken is het voorbije weekend heel wat signalisatie weer van plaats veranderd. Sinds vandaag moet het verkeer op de R1 richting E17 over een tijdelijke omleidingsweg naast de snelweg.

De aannemer is gestart met de vernieuwing van de R1 tussen de knooppunten Sint-Anna (E34 met R1) en Antwerpen-West (E17 met R1). De R1 wordt in beide rijrichtingen volledig vernieuwd. De snelweg krijgt een nieuwe fundering en wegdek. De werken duren 9 maanden en verlopen in twee fases.

In de huidige fase wordt het wegdek van de westelijke rijbanen aangepakt. Dit is de rijrichting van de E34 naar de E17. Het verkeer moet er over een tijdelijke omleidingsweg. De omleidingsweg ligt vlak naast de snelweg en telt 3 versmalde rijstroken. Ter hoogte van Sint-Anna en Antwerpen-West zijn er rechtstreekse aansluitingen met de snelweg voorzien.

Ecoduct

Gelijktijdig met de vernieuwing van de R1 wordt een ecoduct gebouwd over de R1. Het ecoduct verbindt de natuurgebieden Het Rot en het Vlietbos. Ter hoogte van deze werf rijdt het verkeer op de oostelijke rijbanen — dit is de rijrichting van de E17 naar de E34 — over drie versmalde rijstroken. Deze werkzaamheden duren tot de zomer van 2020.

De uitvoegstrook van de E17 naar de R1 (richting Waaslandtunnel/E34) telt vanaf nu nog één rijstrook in plaats van twee. Wees dus aandachtig voor de signalisatie naast en boven de snelweg.