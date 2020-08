Vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Antwerpen: vrachtwagen rukt bovenleiding af Kristof Pieters

12 augustus 2020

13u10 8 Zwijndrecht Er is vandaag geen treinverkeer meer mogelijk tussen Sint-Niklaas en Antwerpen.

Een vrachtwagen met kraanarm raakte bij het kruisen van de sporen in de Heidestraat in Zwijndrecht de bovenleiding. Die kwam over een afstand van enkele honderden meters naar beneden. Er zijn vervangbussen ingelegd. De herstellingswerken zullen mogelijk ook morgen nog hinder met zich meebrengen.