Vandaag geen treinen meer tussen Sint-Niklaas en Antwerpen: vrachtwagen rukt 700 meter bovenleiding af Kristof Pieters

12 augustus 2020

13u10 28 Zwijndrecht/Regio Het treinverkeer op de spoorlijn tussen Sint-Niklaas en Antwerpen is sinds deze voormiddag in beide richtingen onderbroken. Op de overweg aan de Heidestraat in Zwijndrecht heeft een vrachtwagen de bovenleiding zwaar beschadigd. De chauffeur was zijn hydraulische kraanarm vergeten intrekken.

De man was even verderop een klus gaan uitvoeren en was nog maar net vertrokken. Op Heilig Geesthoek, 100 meter verder, ramde de kraan eerst al een dikke tak van een boom, maar de chauffeur merkte er niks van en reed verder. Aan de Heidestraat knalde hij vervolgens met de uitgetrokken kraanarm tegen de bovenleiding van de spoorlijn. “De schade is aanzienlijk”, bevestigt Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel. “Over een afstand van 700 meters moeten kabels en enkele portieken vervangen worden. We hadden interventieploegen paraat staan voor eventuele problemen door de hitte maar nu moeten we die voor dit incident inzetten en dat is natuurlijk jammer. Dit zijn namelijk vermijdbare ongevallen. Dinsdag was er een soortgelijk incident in Asse op de spoorlijn Brussel-Dendermonde. We roepen daarom nog eens iedereen op om altijd alert te zijn aan de spoorwegovergangen en steeds de hoogte van het voertuig en de lading in de gaten te houden.”

50 reizigers geëvacueerd

De herstellingswerken zullen nog tot woensdagavond laat duren. Tegen morgenochtend zou er terug normaal spoorverkeer moeten mogelijk zijn. Door het ongeval kwamen er twee treinen met in totaal 50 reizigers stil te staan. Zij werden geëvacueerd en konden overstappen op vervangbussen.

Het treinverkeer tussen Antwerpen en Sint-Niklaas zal de rest van de dag alleszins onderbroken blijven. De NMBS legt vervangbussen in en in de mate van het mogelijk worden treinen lokaal omgeleid.

