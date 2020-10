Van Moer Logistics gaat Lidl-supermarkten bevoorraden Kristof Pieters

07 oktober 2020

17u59 4 Zwijndrecht Het bedrijf Van Moer Logistics gaat vanaf deze maand een aantal supermarkten van Lidl bevoorraden. Dat gebeurt vanuit het distributiecentrum in Sint-Niklaas. In een eerste fase gaat het om supermarkten in de regio maar de bedoeling is de partnership gestaag verder uit te bouwen.

Het is de tweede grote supermarktketen waarmee Van Moer Logistics gaat samenwerken. Het Zwijndrechtse logistiek bedrijf belevert namelijk ook al 800 winkels van Delhaize in België en Luxemburg. Zaakvoerder Jo Van Moer is tevreden met de nieuwe samenwerking. “We blijven dus volop inzetten op retaildistributie. Momenteel heeft deze afdeling al zo’n 110 voertuigen. Dat is een flink aandeel op het totaal van 430 vrachtwagens. We investeren trouwens ook volop in een meer duurzame vloot en kochten eerder dit jaar 20 LNG-trucks aan.”

De samenwerking is deze week voorzichtig van start gegaan met enkele vrachtwagens die volledig gepersonaliseerd werden voor Lidl. De chauffeurs zullen vanuit het distributiecentrum in Sint-Niklaas de omliggende winkels bedienen. “In deze fase krijgen de chauffeurs de kans om de procedures en vestigingen beter te leren kennen, daarna zal de partnership met Lidl gestaag verder worden uitgebouwd”, zegt Van Moer nog.